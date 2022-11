Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerDer Luxus-E-Autohersteller Lucid hat neue Automodelle vorgestellt. Eines davon könnte das Unternehmen seinem Ziel näherbringen, in die Fußstapfen von Tesla zu treten.Lucid kündigte am Dienstag für 2023 eine "Air Pure"-Limousine mit Hinterradantrieb an. Dabei handelt es sich um die günstigere Version des Air-Pure-Modells mit Allradantrieb, das bereits in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Daneben kündigte Lucid einen Air Touring, Air Grand Touring ...

