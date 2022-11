DJ G20/Scholz sichert der Ukraine weiter Unterstützung im Krieg zu

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine weiter Unterstützung der westlichen Verbündeten in der Abwehr des russischen Angriffskriegs zugesagt. Im Interview mit dem Fernsehsender Welt betonte Scholz zum Abschluss des G20-Gipfels auf Bali zudem, dass die Absage der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) an den Einsatz von Atomwaffen besonders zum aktuellen Zeitpunkt bedeutsam sei. Die westlichen Verbündeten der Nato-Staaten hätten auf dem zweitägigen Treffen in Indonesien bei aller Gelegenheit deutlich gemacht, dass diejenigen, die die Ukraine unterstützten, dies solange wie notwendig und erforderlich auch weiter tun würden.

Auf die Frage, ob die G-20 Erklärung mit der Absage an den Einsatz von Atomwaffen der Bevölkerung die Angst vor einem Atomkrieg nehmen könnte, sagte Scholz, alle wüssten, dass der Einsatz von Atomwaffen furchtbar wäre für die ganz Menschheit und dass deshalb alle danach streben müssten, den Einsatz solch einer Waffen zu verhindern. "Dass wir jetzt hier diesen Nagel eingeschlagen haben, das ist schon etwas ganz Bedeutendes. Da kann man nicht absolute Sicherheit daraus gewinnen", sagte Scholz mit Blick auf die Erklärung. "Aber man kann schon sagen, dass wir das, was jetzt möglich ist, um mehr Sicherheit zu gewährleisten, gemacht haben."

Scholz ruft Russland zum Rückzug auf

Zugleich rief er G20-Mitgliedsstaat Russland erneut auf, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden.

"Jetzt muss Russland auch verstehen, dass es nicht nur diese Waffe nicht einsetzen kann, sondern dass es jetzt einen Weg braucht, raus aus diesem Krieg", so Scholz. "Die Grundlage dafür ist natürlich ein Rückzug von Truppen und selbstverständlich die klare Erkenntnis, dass es keinen Diktatfrieden gegen die Ukraine nach russischem Belieben geben kann."

Scholz bekräftigte zudem, dass man vor Schlussfolgerungen zum Raketeneinschlag im Nato-Mitgliedsstaat Polen zunächst die Ergebnisse der Untersuchungen abzuwarten müsse. Die Nato-Staaten müssten "genau hinschauen", so Scholz. "Denn wenn jetzt Teile der Waffen, die in diesem Krieg eingesetzt werden, sich auch auf unserem Territorium wiederfinden und dort Zerstörung anrichten, dann ist das etwas, was einen besorgen muss." Beim G20-Gipfel haben die Staats- und Regierungschefs zudem eine gemeinsame Abschlusserklärung mit einer klaren Stellungnahme zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine verabschiedet. Darin hieß es, dass der Krieg in der Ukraine von den meisten G20-Mitgliedern "scharf verurteilt" werde. Allerdings wurde in der Erklärung auch festgehalten, dass es bei dem Treffen auch "andere Ansichten und Einschätzungen gab".

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

