Die Baumarktkette Home Depot (WKN: 866953) war in den letzten zehn Jahren stetig auf Wachstumskurs. Wenn man sich die Prognoseschätzungen ansieht, könnten sich sowohl Umsatz als auch Gewinn verlangsamen. Ist das ein Grund zur Sorge für Anleger? Oder lohnt sich ein Investment dennoch? The Home Depot ist eine US-Baumarktkette mit Sitz in Atlanta. Sie zählt zu den 150 weltgrößten Unternehmen. Ende 2021 betrieb die Kette über 2.300 Geschäfte in den USA. ...

