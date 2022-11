Hannover (www.anleihencheck.de) - Wie von uns erwartet, ging die Flut an Neuemissionen auch in der vergangenen Berichtswoche weiter und summiert sich in 2022 auf aktuell EUR 192,125 Mrd., so Melanie Kiene, CIIA, Dr. Frederik Kunze und Stefan Rahaus von der NORD/LB.Die Analysten der NORD/LB sähen durchaus die Möglichkeit, dass auch die Marke von EUR 200 Mrd. in diesem Jahr noch überboten werden könne. In Erwartung von Quantitative Tightening der EZB (Orderquote aktuell noch 20%, könnte sich zum Monatswechsel oder nach der Ratssitzung im Dezember ändern) und TLTRO III-Rückzahlungen erwarten wir bis in den Dezember hinein Prefunding-Aktivitäten und damit weiterhin aktive Neuemissionstätigkeit der Emittenten, so die Analysten der NORD/LB. ...

