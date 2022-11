Die Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) veröffentlicht einige Zahlen für die ersten drei Quartale: Der Periodenüberschuss vor Steuern konnte per 30.09.2022 im Vergleich zum Vorjahr um +18,7 Mio. Euro auf 110,3 Mio. Euro gesteigert werden. Der Periodenüberschuss nach Steuern erhöhte sich um +16,6 Mio. Euro auf 95,6 Mio. Euro. Die Bilanzsumme lag zum 30.09.2022 bei 14,3 Mrd. Euro (30.9.2021: 13.954 Mio. Euro). "Die Gründe liegen auf der einen Seite an der konsequenten Umsetzung der BTV Strategie 2030 und in einer guten Entwicklung des Risikos. Wir freuen uns, dass wir bei den richtigen Kund*innen engagiert sind, denn einer Bank geht es nur so gut, wie es ihren Kund*innen geht. Natürlich ist das Umfeld aktuell mehr als herausfordernd, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...