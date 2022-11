DJ PTA-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG: Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV) überzeugt mit Stabilität - BTV setzt positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal fort.

Innsbruck (pta011/16.11.2022/10:50) - Der Periodenüberschuss vor Steuern konnte per 30.09.2022 im Vergleich zum Vorjahr um +18,7 Mio. EUR auf 110,3 Mio. EUR gesteigert werden. Der Periodenüberschuss nach Steuern erhöhte sich um +16,6 Mio. EUR auf 95,6 Mio. EUR. Weiterhin stabil entwickelte sich auch die Bilanzsumme, die zum 30.09.2022 bei 14,3 Mrd. EUR lag.

"Die Gründe liegen auf der einen Seite an der konsequenten Umsetzung der BTV Strategie 2030 und in einer guten Entwicklung des Risikos. Wir freuen uns, dass wir bei den richtigen Kund*innen engagiert sind, denn einer Bank geht es nur so gut, wie es ihren Kund*innen geht. Ein weiterer wichtiger Faktor sind top ausgebildete und engagierte Mitarbeiter*innen, über die wir uns jeden Tag freuen", sagt BTV Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher. Und weiter: "Natürlich ist das Umfeld aktuell mehr als herausfordernd, aber nichtsdestotrotz dürfen wir uns die Lust auf Zukunft nicht nehmen lassen. Wir als BTV stellen uns den Herausforderungen und blicken stets mit Zuversicht nach vorne."

Die Zahlen im Überblick

Bilanz BTV KONZERN (IFRS) Ist 30.09.2022 Ist 30.09.2021 Veränderung Primärmittel 9.275 Mio. EUR 9.145 Mio. EUR +130 Mio. EUR Forderungen an Kunden 8.680 Mio. EUR 8.092 Mio. EUR +588 Mio. EUR Bilanzsumme 14.250 Mio. EUR 13.954 Mio. EUR +296 Mio. EUR Eigenkapital 1.979 Mio. EUR 1.872 Mio. EUR +107 Mio. EUR GuV BTV KONZERN (IFRS) 3. Quartal 2022 3. Quartal 2021 Veränderung Periodenüberschuss vor Steuern 110,3 Mio. EUR 91,6 Mio. EUR +18,7 Mio. EUR

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (BTV)

Die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (BTV) ist ein Finanzdienstleister für exportorientierte, eigentümergeführte Unternehmen und Anleger*innen mit Präsenz in Tirol, Vorarlberg, Wien, Bayern, Baden-Württemberg und der deutschsprachigen Schweiz. Kund*innen aus Norditalien werden von Österreich aus betreut. 1904 gegründet, entwickelte sich die BTV von einer regionalen Bank zu einem grenzüberschreitenden Unternehmen im attraktivsten Wirtschaftsraum Europas.

