Von Mike MurphyMarketWatchÜbersetzung: Thomas SteerEinem neuen Bericht zufolge will Apple die Chips für seine Geräte von einer Fertigungsanlage beziehen, die derzeit in Arizona gebaut wird.Laut einem Bericht von Bloomberg News vom Dienstag sagte Apple-Chef Tim Cook kürzlich während eines internen Treffens in Deutschland, dass der Tech-Gigant sich darauf vorbereite, Chips von "einer Fabrik in Arizona" zu kaufen, die voraussichtlich 2024 in Betrieb genommen wird. Cook soll außerdem gesagt haben, dass ...

