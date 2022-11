Die Volvo Group und die Pilot Company, der größte Betreiber von Autohöfen in Nordamerika, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ein öffentliches Ladenetz für E-Lkw aufzubauen. Die Pilot Company will an einigen Standorten in den USA HPC installieren, die für schwere Nutzfahrzeuge aller Marken offen sein sollen. Volvo wird Pilot bei der Priorisierung der Standorte, die Ladeinfrastruktur erhalten ...

