Nordex Aktie bei aktuell 11,51 EUR heute mit einem leichten Plus von 0,44%. Dass hätte Gestern (plus 10,4%) und heute auch ganz anders aussehen können: Am Dienstagmorgen gab es Q3 Zahlen und einen Ausblick auf die restlichen Monate 2022, der eher verstörend, als Euphorie auslösend schien. Wieso führt eine Ausweitung des Verlustes auf ein negatives Konzernergebnis von 371,6 Mio EUR zum Stichtag 30.09.2022 zu steigenden Kursen? Wieso eine Festlegung der für 2022 erwarteten EBITDA-Marge "am unteren Ende des am 24. Mai 2022 veröffentlichten Prognosekorridors bei rund minus 4 Prozent erwartet."? Lag ...

