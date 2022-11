(shareribs.com) Chicago 16.11.2022 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel deutlich leichter. Die Investoren nehmen einen Teil der Vortagesgewinne mit. Weizen sprang am Dienstag nach oben, nachdem Polen berichtet hatte, dass eine Rakete russischer Herkunft auf dem Hoheitsgebiet des NATO-Mitglieds niedergegangen ist. Dies hatte zunächst für Unruhe gesorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...