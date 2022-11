Das weltweit führende Unternehmen für wiederverwendbare Verpackungslösungen erklärt darin, wie die Automobillieferkette auf Beeinträchtigungen und die hohen Kosten im interkontinentalen Verkehr reagiert.

COLOGNE, Germany, Nov. 16, 2022.



Die Berichte greifen einige der aktuellen sozioökonomischen Faktoren auf, von denen die weltweiten Lieferketten der Automobilindustrie betroffen sind. Dazu gehören die ungewisse Entwicklung der Transportkosten, die Probleme bei der Produktion der Chips, die inzwischen ein integraler Bestandteil der Fahrzeugentwicklung sind, sowie die steigenden Rohstoffpreise. Als führendes Unternehmen für Paletten- und Behälter-Lösungen im Kreislaufmodell untersucht CHEP, welche Gegenstrategien in der Supply Chain derzeit verfolgt werden.

Die Forderungen, sich der Herausforderung einer klimaneutralen Zukunft zu stellen, werden immer lauter, wobei die Elektrifizierung als Lösung für hohe Transportemissionen gepriesen wird. Während jedoch Fahrzeughersteller (OEMs) und Batteriehesteller noch Wege finden müssen, um Elektrofahrzeuge für Verbraucher erschwinglicher zu machen, sind die Kosten für den interkontinentalen Transport in die Höhe geschnellt. Der von CHEP veröffentlichte Bericht soll erläutern, wie die Ungewissheit in der Supply Chain den Weg für innovative Lösungen eröffnet, wie z.B.:

Optionen für neue Routen,

eine Annäherung zwischen den AdHoc-Frachtraten und den Raten aus langfristigen Frachtverträgen,

ein neuer Trend zum Nearshoring,

die Einführung von digitalen Tools für eine durchgehende Transparenz in der Supply Chain,

Transportkooperationen, die Optimierung von Containerauslastungen und die Vermeidung von Leerkilometern.



"Noch nie gab es in der Automobilindustrie einen besseren Zeitpunkt, um den Blick nicht nur darauf zu richten, welche Güter von wo auf welchen Routen beschafft werden, sondern auch, wie man sie transportiert. Wir freuen uns sehr, in diesem Bericht unsere Erfahrung teilen zu können und die Kooperation im Kreislaufmodell bekannter zu machen", erläutert Sean Maguire, EV Program and Strategy Lead bei CHEP.

CHEP setzt von Anfang an auf die Kreislaufwirtschaft in der Supply Chain und ist mit seinem Pooling-Modell des Teilens und Wiederverwendens von Paletten und Behältern führend bei der Vermeidung abfallintensiver Einwegverpackungen. CHEP entwickelt nicht nur Verpackungslösungen im Pooling-System, sondern bietet seinen Kunden auch Dienstleistungen zur Transportoptimierung an. Diese beruhen auf vier Säulen: Optimierung des Standortnetzes, Transport-Orchestration, multimodale Services und Transportkooperation.

Sowohl die Vermeidung von Abfällen als auch die Abschaffung von Leerfahrten sind entscheidende Bestandteile des Programms Zero Waste Worldunter der Federführung von CHEP. Die Kooperationsinitiative ZWW erweitert das Kreislaufmodell in der Supply Chain und hilft damit weltweit führenden Unternehmen, weiter zu wachsen und gleichzeitig einen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen.

Über CHEP

CHEP ist eines der nachhaltigsten Logistikunternehmen der Welt und bietet ein Modell des Teilens und Wiederverwendens für seine über 345 Millionen Paletten, Kisten und Behälter an. Das Unternehmen bedient die Branchen schnelldrehender Konsumgüter (FMCG), Frischwaren, Getränke, Einzelhandel, sowie die Automobilindustrie und die allgemeine Fertigungsindustrie. CHEP ist Teil der Brambles Group, beschäftigt 11.500 Mitarbeiter und ist in etwa 60 Ländern tätig.

www.chep.com¦ www.brambles.com