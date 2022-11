Ziel ist ein Joint Venture von Leag und EnviaM, um gemeinsam in der Lausitz neue Photovoltaik- und Windenergie-Projekte voranzutreiben. Die Entwicklung und Planung der Projekte sollen Envia Therm und EP New Energies übernehmen.Die Leag AG und die EnviaM AG wollen sich gemeinsam für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Ostdeutschland engagieren und zusammen neue Photovoltaik- und Windenergie-Vorhaben entwickeln. Wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten, haben sie am Vortag eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die geplante Entwicklung der Projekte soll demnach durch ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...