home24 verzeichnete in Q3 2022 trotz schwacher Verbrauchernachfrage, Inflationssorgen und geopolitischer Unsicherheiten eine Trendwende. Der Umsatz sank um 5% im Jahresvergleich zu konstanten Wechselkursen (c.c.) nach -12% im Q2 2022. Das bereinigte EBITDA belief sich im dritten Quartal auf EUR 1,9 Mio. gegenüber Verlusten im dritten Quartal 2021 und einem starken Rückgang im zweiten Quartal 2022. Erfreulicherweise wuchs der Bruttowarenwert (GMV) um 6% yoy (+3% in c.c.), vor allem unterstützt durch die Übernahme von Butler's. Das Management hat die reduzierte Prognose bestätigt, was hinsichtlich des herausfordernden Umfelds verständlich sei. Wie die Analysten von AlsterResearch bereits in ihrer letzten Veröffentlichung (26. Oktober 2022) berichtet hatten, hat XXXLutz, eine österreichische Möbelhauskette, angekündigt, ein freiwilliges Übernahmeangebot für alle home24-Aktien abzugeben. Die RAS Beteiligungs GmbH hat sich zusammen mit ihrer Muttergesellschaft XXXLutz bereits 68,7% des zukünftigen home24-Aktienkapitals gesichert. Ende Oktober haben die SGW-Immo-GmbH und die LSW GmbH zusammen mit der RAS Beteiligungs GmbH (alle verbunden mit der XXXLutz AG) ein Bieterkonsortium gebildet und ein gemeinsames freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot abgegeben. Das Angebot wurde am 11. November veröffentlicht, die Annahmefrist läuft vom 11. November bis zum 9. Dezember 2022. AlsterResearch geht davon aus, dass ein hoher Anteil der Aktien angedient wird und es im Jahr 2023 zum Delisting kommt. Die Analysten von AlsterResearch empfehlen, die Aktien zu EUR 7,50 anzudienen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/home24%20SE





HOME24-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de