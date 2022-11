DOHA (dpa-AFX) - Die Vorfreude der deutschen Fans auf die am Sonntag beginnende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist weiterhin stark getrübt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage unter Fußball-Fans hervor, die mittels der App FanQ durchgeführt wurde. Mehr als die Hälfte der Befragten gab demnach an, sich "gar kein Spiel" während des Turniers anzusehen. Nur etwa jeder Zehnte plant, "die meisten Spiele" zu verfolgen, gut 17 Prozent wollen sich "nur die Deutschland-Spiele" angucken.

Vom 20. November bis 18. Dezember spielen 32 Nationen um den WM-Titel im Emirat. Die DFB-Elf von Trainer Hansi Flick eröffnet ihre Jagd auf den fünften Pokal am 23. November gegen Japan. Bei etwa 85 Prozent der Studienteilnehmer ist die Vorfreude auf das Turnier im Wüstenstaat im Vergleich zu vorherigen Weltmeisterschaften "viel kleiner". Nur gut zwei Prozent sind euphorischer als in der Vergangenheit.

Viele Fußball-Fans drückten ihre Unzufriedenheit mit der Menschenrechtslage in Katar und dem Austragungszeitpunkt im deutschen Winter aus. So gaben mehr als zwei Drittel der Personen an, dass der Zeitraum ihre Stimmung "negativ" beeinflusse. Da die Temperaturen in Katar in den Sommermonaten zu hoch sind, findet erstmals eine WM im Winter statt.

Der WM-Gastgeber steht seit Jahren in der Kritik, vorrangig wegen der schlechten Menschenrechtslage im Land. Die Regierung des Emirats weist die Vorwürfe zu großen Teilen zurück. In den deutschen Bundesliga-Stadien waren zuletzt wieder mehrfach Fan-Plakate mit dem Aufruf zu sehen, das Turnier zu boykottieren. Mehr als 90 Prozent der Befragten glauben, dass die durch die WM erzeugte internationale Aufmerksamkeit nicht zu einer Verbesserung der Menschenrechtslage führen wird./jrz/DP/jha