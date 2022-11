Die Chefin der Kansas-Fed, Esther George, hat klar gestellt, dass es wohl unmöglich ist, die Inflation zu bekämpfen, ohne dass die US-Writschaft in eine Rezession fällt, wie das "Wall Street Journal" berichtet. Ursache der anhaltend hohen Inflation in den USA sei vor allem der Arbeitsmarkt, hier besonders der Dienstleistungssektor, so Esther George. Fed nimmt Rezession ...

