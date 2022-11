Laut dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda stammt die am Dienstag auf polnischem Gebiet eingeschlagene Rakete "höchstwahrscheinlich" von der ukrainischen Luftabwehr.Warschau - Der Raketeneinschlag in Polens Grenzgebiet zur Ukraine war nach Angaben von Präsident Andrzej Duda kein gezielter Angriff auf das Nato-Land. Es gebe auch keine Beweise dafür, dass die Rakete von Russland abgefeuert worden sei, sondern es handele sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine ukrainische Flugabwehrrakete, sagte Duda am Mittwoch in Warschau. «Nichts, absolut nichts...

