Die börsennotierte Semperit-Gruppe hat in den ersten neun Monaten 2022 Umsatzerlöse von 829,6 Mio. Euro erreicht, das ist ein Minus von 10,4 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Das EBITDA ist um 73,5 Prozent auf 85,9 Mio. Euro zurückgegangen, die EBITDA-Marge liegt bei 10,3 Prozent (Q1-3 2021: 35,0 Prozent). Das Unternehmen kündigt einen zeitnahen Verkauf der Sempermed-Sparte an. Die Analysten von Raiffeisen Research kommentieren die Semperit Q3-Zahlen mit: "Der Q3-Umsatz verfehlte unsere Schätzung um 7 Prozent, was auf einen stärker als erwarteten sequenziellen Rückgang bei Semperflex (Abbau von Lagerbeständen bei Kunden) und ein geringeres Handschuhgeschäft zurückzuführen ist. Die Industriesegmente übertrafen unsere ...

