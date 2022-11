Beijing, China (ots) -Hangzhou, eine der bekanntesten Städte Chinas, ist zu einer Visitenkarte des Landes geworden. Als strategischer Knotenpunkt an der alten Seidenstraße besitzt sie ein vielfältiges kulturelles Erbe wie die Seidenproduktion, die Siegelschnitzerei und den Longjing-Tee.Dies sind Fenster für Ausländer, um mehr über China und sein kulturelles Wesen zu erfahren. Aber es gibt noch mehr interessante Kulturen in der Stadt zu entdecken.Um ein echtes Hangzhou zu erleben, wurden fünf Vlogger aus verschiedenen Ländern in die Stadt eingeladen. Sie haben hier so viele unterschiedliche Erfahrungen mitgenommen, von der Verkostung lokaler Speisen über das Lernen traditioneller Handwerke bis hin zum Besuch berühmter Sehenswürdigkeiten. In ihren Kurzvideos stellen sie die einzigartige Kultur und den Lebensstil von Hangzhou aus ihrer eigenen Perspektive vor.In dieser Videoserie besucht der amerikanische Moderator Jack Klumpp das Nationale Siegelmuseum Chinas (Xiling-Siegelgesellschaft), um die Siegel- und Stempelschneidenkunst zu erleben; ein weiterer Vlogger aus den USA, Chris, probiert ein typisches Abendessen für 200 RMB in einem Dorf in Hangzhou aus.Karina aus der Ukraine zeichnet ihre ersten Erfahrungen mit den Spezialitäten von Hangzhou auf; die italienische Vloggerin Rachele, die in Hangzhou lebt, teilt ihre Arbeit und ihr Alltag in der Stadt; der koreanische Feinschmecker Dayi schlendert durch die traditionellen Straßen von Hangzhou, um typisch und wahre "Banchuan" auszuprobieren; der britische Vlogger Adam besucht den Themenpark Song-Stadt, um chinesische Geschichte und traditionelle Kulturen kennenzulernen.Kontakt:Li DixuanTelefon: 008610-68996991E-Mail: lidx@cnmatters.comOriginal-Content von: China Matters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143504/5371888