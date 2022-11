EQS-News: Element Materials Technology / Schlagwort(e): Sonstiges

Element Materials eröffnet eines der ersten und größten Prüflabore für Luftaufbereitung zur Verbesserung der Luftqualität in öffentlichen Innenräumen



Element Materials eröffnet eines der ersten und größten Prüflabore für Luftaufbereitung zur Verbesserung der Luftqualität in öffentlichen Innenräumen Prüfanlage mit 212m3 für die Bewertung der Wirksamkeit von Aerosolprodukten sowie für die Reduzierung von durch Luft übertragenen Organismen und viralen Partikeln geöffnet EAGAN, MN, USA und LONDON, UK - 16. November 2022 - Element Materials Technology (Element), ein führendes Unternehmen im Bereich Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen, hat heute eine der ersten und größten postpandemischen, kommerziellen Testanlagen für Bioaerosole eröffnet. Die Anlage soll die Wirksamkeit von Aerosolprodukten zur Reduzierung oder Beseitigung von durch Luft übertragenen Organismen und Viruspartikeln in öffentlichen Räumen wie Verkehrsmitteln, Krankenhäusern und Schulen bewerten. Das hochmoderne Labor befindet sich am Standort des Unternehmens in Eagan, Minnesota, USA. "Der Bedarf an Bioaerosolen wurde durch die Pandemie erkannt, und Element freut sich, der Industrie diese neue, dringend benötigte Technologie zur Verfügung stellen zu können, um die aufkommenden und anspruchsvollen Testanforderungen zu erfüllen. Präzise und genaue Luftqualitätsprüfungen werden zukünftig für die öffentliche Gesundheit von entscheidender Bedeutung sein," sagte Dr. Elisabeth Lackner, CSO von Element. "Die Ausstattung des neuen Labors in Eagan ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Element mit seinen Kunden zusammenarbeitet, um den sich verändernden Marktanforderungen gerecht zu werden. Wir helfen unseren Kunden bei der Erstellung zielgerichteter Bioaerosol-F&E-Protokolle, die eine solide Grundlage für künftige GLP-konforme Tests bilden." Element verfügt über umfassende Erfahrung mit der antimikrobiellen Prüfung von Nebel- und Vernebelungsgeräten. Das Labor in Eagan bietet nun ohne Größenbeschränkungen die Möglichkeit, öffentliche Räumlichkeiten wie Krankenhäuser, Schulen oder andere große Räume realitätsnah zu modellieren. Elements angewandte Mikrobiologen konzipierten in Zusammenarbeit mit Branchenexperten das 212 Kubikmeter große Biocontainment-Labor, das als Doppel- oder Einzelanlage verwendet werden kann und somit die gleichzeitige Prüfung von Kontroll- und behandelten Räumen unter denselben Bedingungen ermöglicht. Es können verschiedene Größenkonfigurationen von 107 m3 und 214 m3 (aber nicht beschränkt auf diese) realisiert werden. Neben der Möglichkeit, mehrere Luftaufbereitungsszenarien zu modellieren, darunter die Zufuhr von Frisch- oder Umluft, verfügt die Anlage über die einzigartige Fähigkeit, BSL-2-Organismen zu testen, einschließlich Säugetierviren. "Ursprünglich für ein spezielles Testprojekt konzipiert, markiert der heutige Tag die offizielle Eröffnung dieser einzigartigen Anlage," sagte Kelly Lauer, General Manager von Element Eagan. "Element ist stolz darauf, seit mehr als 30 Jahren in Partnerschaft mit den Entwicklern, Herstellern und Anwendern von antimikrobiellen Pestizid- und Biozidprodukten antimikrobielle Prüfdienstleistungen und entsprechende Unterstützung anzubieten. Mit der Erweiterung um diese hochmoderne Bioaerosol-Testanlage in Eagan setzt Element seine Innovationsgeschichte fort." Die U.S. Environmental Protection Agency (EPA) beabsichtigt, 2022 oder Anfang 2023 einen Leitfaden für Luftaufbereitungen herauszugeben. Element war maßgeblich an der Entwicklung einer Standardtestmethode für von der EPA zugelassene gesundheitsbezogene Angaben für Luftaufbereitungen beteiligt und hat hierfür mit Experten aus den Bereichen Regulierung, Wissenschaft und Industrie zusammengearbeitet. Elements globaler Geschäftsbereich Life Sciences umfasst mehr als 1.400 Wissenschaftler, Chemiker und Techniker, die in einem Verbund von Laboren arbeiten, um vollständige und umfassende wissenschaftliche Lösungen zu liefern, die den gesamten Entwicklungszyklus von Produkten der Kunden unterstützen - von der frühen Forschung und Entwicklung über komplexe behördliche Genehmigungen bis hin zur Produktion und darüber hinaus. Unternehmen, die an weiteren Informationen zu den Bioaerosol-Tests interessiert sind, können sich direkt an das Labor wenden: Bioaerosol.Info@Element.com. Über Element Die Element Materials Technology Group ist einer der weltweit führenden Anbieter von Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdiensten für eine Vielzahl von Produkten, Materialien und Technologien in fortschrittlichen industriellen Lieferketten, die in der Anwendung nicht versagen dürfen. Die rund 8.000 Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker von Element mit Sitz in London, Großbritannien, arbeiten in unserem globalen Netzwerk von über 260 Laboren und unterstützen Kunden von der Forschung und Entwicklung über komplexe behördliche Zulassungen bis hin zur Produktion, und stellen so sicher, dass diese Produkte sicher und nachhaltig sind und Marktzugang erhalten. Im Jahr 2021 legte Element seine neuen, branchenführenden Umweltverpflichtungen fest, indem es wissenschaftlich begründete Ziele festlegte und sich verpflichtete, bis 2035 in seinem gesamten globalen Geschäft keine Emissionen mehr zu verursachen. Diese Umweltverpflichtungen folgen auf das Erreichen des höchsten ESG-Rankings für ein Unternehmen aus der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsbranche durch Sustainalytics, einem führenden Dienstleister für Forschung und Bewertung der Faktoren Environment, Social und Governance (ESG) in Unternehmen. 