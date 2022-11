Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Der Markt für humanoide Roboter steht einem aktuellen Marktkommentar von ODDO BHF Asset Management zufolge vor einem Durchbruch.Zwar würden bereits seit einigen Jahren Roboter im Bereich der Fabrikautomatisierung (z.B. die japanischen Hersteller Fanuc und Yaskawa oder der US-Produzent Teradyne) und im Bereich der Massenartikel (z.B. Staubsauger der Firma iRobot) in Serie gefertigt. Der Einsatz dieser Roboter beschränke sich jedoch auf geschlossene Systeme. "Der von Tesla am 30. September vorgestellte Prototyp "Optimus" könnte jedoch ein Game Changer werden, wenn die Firma wie angekündigt den humanoiden Roboter in Großserie produziert und zu einem Verkaufspreis von 20.000 US-Dollar anbieten kann", schreibt Brice Prunas, Fondsmanager des ODDO BHF Artificial Intelligence (ISIN LU1919842267/ WKN A2PD0A, CR-EUR). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...