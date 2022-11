In Schwerin wurde vor einigen Tagen ein elektrisches Busdepot in Betrieb genommen. Dort können E-Busse nun an über 40 Ladepunkte mit Strom versorgt werden. Mit der Umsetzung hatte der Nahverkehr Schwerin ABB beauftragt. Die Ladestationen in dem Busdepot gelten als wichtiger Schritt, das knapp 200 Kilometer lange Bus- und Straßenbahnnetz in Schwerin zu dekarbonisieren - die Stadt möchte bis 2023 CO2-neutral ...

