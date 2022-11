Frankfurt am Main (ots) -Die Wahl des richtigen Zahlungspartners und -verfahrens ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für jedes Abo-Geschäftsmodell - idealerweise sind die Zahlungstransaktionen und -details nicht nur einfach zu verwalten, sondern auch direkt mit der Unternehmenssoftware verbunden. Aus diesem Grund hat billwerk nun Reepay zur zentralen Bezahlplattform gemacht und vollständig in seine Plattform integriert. Der entscheidende Vorteil: Kunden können mit nur einem Vertrag und einem Ansprechpartner arbeiten - ein zusätzlicher Vertrag und der Kontakt zu einem externen Zahlungsdienstleister entfallen, denn Reepay hat verschiedene Acquirer integriert, unter denen Kunden ihren Karten-Acquirer auswählen können.Das passt perfekt zusammen: Während billwerk der führende europäische Technologieanbieter für Subscription Management ist, bietet Reepay europaweit cloudbasierte Rechnungs- und Zahlungslösungen an. Zahlungen für Endkunden werden über Kreditkarten und Apple Pay ermöglicht. In Kürze werden auch SEPA-Lastschrift, MobilePay-Abonnements und Vipps verfügbar sein.Mit der Integration bieten billwerk und Reepay eine Komplettlösung für alle Unternehmensgrößen. Die Abwicklung, Bedienung und der Überblick über Transaktionen, Kunden und Rechnungen sind damit noch einfacher geworden. Reepay kann komplexe Setups und hohe Transaktionsvolumina bewältigen, so dass Abo-Geschäfte jetzt noch besser skaliert und abgewickelt werden können: von der Vertragserstellung über Verlängerungen, Up- und Downgrades bis hin zu Rechnungen, Zahlungen und offenen Forderungen.Die Subscription Management-Lösung von billwerk ist so konzipiert, dass sie mit einer Vielzahl unterschiedlicher ERP- und CRM-Systeme integriert werden kann. Als Payment-Gateway ist Reepay PCI DSS-konform und erfüllt damit den weltweiten Sicherheitsstandard für Online-Zahlungen per Kreditkarte. Reepay bietet Händlern weitere Vorteile. Dank des intelligenten Routings können Kosten für den Acquirer minimiert werden, indem der günstigste der ausgewählten Acquirer genutzt wird. Fällt ein Acquirer aus, kann der Kunde zudem bei Bedarf schnell zu einem anderen Anbieter wechseln.Pressekontakt:billwerk GmbHMainzer Landstraße 5160329 FrankfurtDaniela Gentzdaniela@billwerk.comOriginal-Content von: billwerk GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159691/5371999