Mainz (ots) -Inflation und hohe Energiepreise treffen längst jeden. Deutschland steuert in eine Rezession. Zwischen Sanktionen, Subventionen und täglicher Krisenbewältigung braucht es nicht weniger als ein neues deutsches Wirtschaftsmodell: Es gibt kein billiges Gas mehr aus Russland, die USA übernehmen die deutschen Verteidigungslasten nicht mehr, und Exporte nach China sind zum Politikum geworden. Kann Deutschland diese Mega-Krise bewältigen? Wird es bleibende Schäden geben? Trifft es Deutschland härter als andere Länder? "Energie, Geld, Jobs - keine Strategie in der Mega-Krise?" ist das Thema bei "maybrit illner" am Donnerstag, 17. November 2022, 22.15 Uhr im ZDF.Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sowie der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, stellen sich den Fragen von Maybrit Illner im Rahmen des ZDF-Themenschwerpunkts "Energiekrise". Kommen die Hilfen für Bürger und Wirtschaft noch rechtzeitig? Drohen den Unternehmen Pleitewelle und Abwanderung? Ist das Ende von billiger Energie auch das Ende von Deutschlands Wohlstand?Seit dem 11. November 2022 hat der ZDF-Themenschwerpunkt "Energiekrise" in Magazinsendungen wie "WISO" und "frontal", in Doku-Formaten wie "plan b", "plan b", "ZDFzeit" und "ZDFzoom" sowie in "Moma vor Ort" viele Fragen der Bürgerinnen und Bürger aufgegriffen - jederzeit abrufbar in der ZDFmediathek und auf ZDFheute.de. Und auch bei "maybrit illner" steht das aktuelle Mega-Thema im Fokus.