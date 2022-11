Für den Heteroübergang hat das Team der TU Dresden das gleiche Material in zwei unterschiedlichen Phasen zusammengebracht. Mit der Kombination von Cäsium-Blei-Iodid-Perowskit in der Beta- und der Gamma-Phase wurde ein Wirkungsgrad von 21,1 Prozent erreicht.Ein Forschungsteam der Technischen Universität Dresden hat in der Fachzeitschrift "Nature Energy" ein neues Konzept für Solarzellen vorgestellt (Perovskite phase heterojunction solar cells). Bislang werden Heteroübergänge in Siliziumsolarzellen mit unterschiedlich dotierten Bereichen erlangt, die einen sogenannten p-n-Übergang bilden, und in ...

