Hamburg (ots) -Das entscheidende Spiel gegen den Erzrivalen verpassen? Eine Horrorvorstellung für viele Fußballfans, besonders in den nächsten vier Wochen. Schließlich steht am kommenden Sonntag nach vier Jahren Wartezeit wieder ein besonderes Highlight im Kalender: der Kick-Off zur 22. FIFA-Fußballweltmeisterschaft. Bis zum 18. Dezember 2022 werden auch hierzulande zahlreiche Fans ihren Alltag so umgestalten, dass sie die deutsche Nationalmannschaft zum wichtigsten Fußball-Event des Jahres anfeuern können.FREE NOW, Europas Super-App für Mobilität, wollte es genau wissen und hat tausende Taxi- und Mietwagenfahrten in Deutschland und Europa zu jenen Zeiten analysiert, in denen die jeweiligen Nationalmannschaften auf dem Platz standen. Die Analyse zeigt, wo die leidenschaftlichsten Taxi- und Mietwagenfahrer zu finden sind und wie die Leistung unseres Nationalteams das Nutzerverhalten beeinflusst.Stuttgart hat die leidenschaftlichsten Fußballfans in DeutschlandDie größten Fußballfans unter den Fahrerinnen und Fahrern stammen laut Datenanalyse aus Stuttgart: Hier legen deutschlandweit die meisten Taxis während der Spiele der Nationalmannschaft eine längere Pause ein. In Stuttgart stehen somit zu Spielen der Nationalmannschaft etwa ein Drittel (-32 Prozent) weniger Fahrer für die Vermittlung von Fahrten via FREE NOW zur Verfügung. Mit diesem Wert verweist die Schwabenmetropole Hamburg (-17 Prozent), Dortmund und Frankfurt (beide -13 Prozent) sowie Hannover (-12 Prozent) auf die weiteren Plätze.Im Vergleich zu durchschnittlichen Tagen ist deutlich zu erkennen, dass die Verfügbarkeit von Fahrerinnen und Fahrern, die via FREE NOW Fahrten vermittelt bekommen, kurz vor Spielbeginn deutlich abnimmt und erst nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters wieder stark ansteigt.Portugal, Italien und England entscheiden europäisches Länder-Ranking unter sichIm europäischen Ländervergleich landen Fahrerinnen und Fahrer aus Deutschland (- 6 Prozent verfügbare Fahrer) hingegen zusammen mit den österreichischen Nachbarn (-2 Prozent) eher im hinteren Feld des Classements: Portugal (-19 Prozent), Italien (-16 Prozent) und England (-15 Prozent) haben hier auf den ersten drei Plätzen die Nase vorn, während die Mehrheit der Fahrer aus Frankreich die Spiele des amtierenden Weltmeisters überhaupt nicht zu verfolgen scheint. Während entscheidender Spiele der "Équipe Tricolore" waren in Frankreich sogar sechs Prozent mehr Fahrerinnen und Fahrer für mögliche Touren verfügbar.Siege der Nationalmannschaft beeinflussen MobilitätsverhaltenDie Auswertung zeigt zudem, dass die Leistung der Nationalmannschaft das Mobilitätsverhalten der User direkt beeinflusst. In allen Ländern geben Fahrgäste nach einem Sieg der eigenen Mannschaft demnach im Durchschnitt mehr Trinkgeld und bewerten ihre Fahrer durchschnittlich mit 4,9 von 5 ebenfalls etwas besser.Torrausch oder bittere Niederlage - auch wie es nach dem Spiel weitergeht, hängt wesentlich von der Leistung auf dem Platz ab. So neigen Fans bei einem Sieg der Nationalmannschaft deutlich eher dazu, mit dem Taxi in beliebte Kneipen- und Barviertel zu fahren, um dort weiterzufeiern. Ein Beispiel: Unter den FREE NOW Usern in Berlin sind die Bars rund um den Rosenthaler Platz das beliebteste Ziel nach Siegen. Viele scheinen hier nach erfolgreicher Performance der Fußballer besonders gerne anzustoßen. Nach Niederlagen steht hingegen das heimische Sofa hoch im Kurs: Beliebte Kneipenviertel werden in diesem Fall zugunsten der eigenen vier Wände eher gemieden.Pressekontakt:FREE NOWChristoph WeferlingPR Manager Germany/AustriaTelefon: +49 (0) 171 68 33 421E-Mail: christoph.weferling@free-now.comOriginal-Content von: FREE NOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135702/5372085