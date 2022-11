Der S&P500 befindet sich weiterhin in einer sich ausdehnenden Erholung im übergeordneten Abwärtstrend und hat dabei den 50er-EMA im Wochenchart im Bereich von 4.050 Punkten erreicht. Hier ist der S&P 500 am Vortag wieder nach unten abgeprallt und unter der Marke von 4.000 Punkten bei 3.991 Punkten aus dem Handel gegangen. Im frühen Handel notiert der S&P 500 am heutigen Mittwoch bei 3.988 Punkten leicht tiefer. Der S&P 500 befindet sich weiterhin ...

