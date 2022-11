Der DAX ist am heutigen Mittwoch wieder etwas abgesackt und verläuft aktuell im Bereich von 14.260 Punkten und damit erneut unter der Marke von 14.300 Punkten. Die Aufwärtsdynamik nimmt aktuell also ab, der DAX könnte unter dem Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 14.500 Punkten das Verlaufshoch der langen Erholung sehen. Und in der Folge wieder nach unten abtauchen. Am Vortag hieß es im Insight: "Der DAX ist stark überkauft und normalerweise würden ...

