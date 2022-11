Mainz (ots) -Über mögliche Gefahren beim Heizen mit Teelichtern und alten Kaminöfen berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 17. November 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Teelichtöfen - seit kurzem sind sie der Renner. Denn: Brennende Teelichter sind nicht nur schön anzusehen, sondern mehrere von ihnen wärmen auch. Dabei können sie brandgefährlich werden, vor allem in Innenräumen. Die Freiwillige Feuerwehr in Kirchen an der Sieg zeigt, was passiert, wenn man versucht brennendes Paraffin auszupusten oder gar mit Wasser zu löschen. Wie die Feuerwehren rechnen auch die Versicherer mit mehr Hausbränden. Und Schornsteinfeger:innen warnen, alte und eigentlich abgemeldete Kaminöfen wegen hoher Gaspreise zu nutzen. Warum, zeigt "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Leo Colic, der einen Schornsteinfeger im Westerwald begleitet hat.Weitere Themen der Sendung:- Aggressive Autofahrer - Wenn die Straße zum Tatort wird- Ungewisse Zukunft von Galeria - Welche Folgen haben Schließungen für unsere Innenstädte?Dazu: Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt, FDP- Die Hängepartie am Flughafen Hahn geht weiter - Darum wollen sich die Hunsrück-Gemeinden unabhängiger machen- Nach der Flutkatastrophe laufen Bewohner von Bad Bodendorf Sturm gegen Bauprojekt- Was steckt hinter der Spende des WM-Gastgebers Katar fürs Ahrtal?"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5372127