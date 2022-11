Verbraucherpreisinflation in Großbritannien steigt auf über 11 Prozent

Werbung



Die Teuerung im Vereinigten Königreich geht weiter. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters nimmt Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, unter anderem den DAX© und den Nasdaq-100©-Index unter die Lupe.



11,10 Prozent - um so viel haben sich die Endverbraucherpreise des Monats Oktober in Großbritannien im Jahresvergleich verteuert. Damit liegt die Inflation so hoch, wie seit 41 Jahren nicht mehr. Dabei hat die britische Wirtschaft bereits seit Monaten mit einigen der höchsten Inflationsraten aller entwickelten Länder zu kämpfen. Dieser wird von steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen befeuert und sorgt insbesondere bei der Mittel- und Unterschicht für Unmut. Gewerkschaften reagierten bereits mit ersten Streiks auf die Reallohnentwertung und fordern höhere Löhne, um die Effekte der Inflation abzufedern. Es bleibt nun abzuwarten, ob der Rettungsplan, den die neue Regierung rund um Rishi Sunak am morgigen Donnerstag präsentieren wird, dem Preisschock gewachsen ist und die Schuldenlast, die Konjunktur und die Inflation wieder in geregelte Bahnen lenken kann.





Die aktuellen Unsicherheiten sich auch an den Finanzmärkten zu spüren. Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, analysiert in der heutigen Ausgabe des börsentäglich erscheinenden Newsletters Daily Trading u.a. den DAX© und den Nasdaq-100©-Index unter die Lupe. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement anmelden und sich auf täglich aktuelle Chartanalysen freuen. Auf unserem HSBC-Instagram Chanel finden Sie außerdem regelmäßige Kurzanalysen zu weiteren spannenden Basiswerten.

