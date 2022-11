Die jüngste Kursrally an der Wall Street stockt am Mittwoch weiter. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte nach einer halben Handelsstunde um 0,07 Prozent auf 33 615,27 Punkte zu.New York - Die jüngste Kursrally an der Wall Street stockt am Mittwoch weiter. Der Leitindex Dow Jones Industrial konnte zwar nach einer halben Handelsstunde um 0,07 Prozent auf 33 615,27 Punkte zulegen. Er bleibt damit aber in seinem Schwankungsrahmen der vergangenen drei Tage. Nach einem Spitzenplus von 18,6 Prozent seit dem Tief von Mitte Oktober halten sich die Anleger neuerdings stärker...

