(...) Es ist gut, dass die Regierung in Warschau, die beim G20-Gipfel in Bali aufgeschreckten Staats- und Regierungschefs und auch die Nato einen kühlen Kopf bewahrt haben. (...) Empörend allerdings war die Reaktion aus Kiew, wo Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Regierung versucht haben, die Situation auszunutzen und die Nato in den Krieg hineinzuziehen. (...) Bei aller Solidarität mit dem ukrainischen Volk ist im Umgang mit Selenskyj und seinen Leuten Vorsicht geboten. Die Allianz hat zu Recht stets größten Wert darauf gelegt, nicht Kriegspartei zu werden, und muss aufpassen, dass das auch nicht "aus Versehen" passiert.



