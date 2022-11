Meta schafft die Trendwende und wird damit zum Star in unserem Börsendienst. Wir hatten die Aktie am Montag mit der entsprechenden News vorgestellt. Unsere Mail am 07.11: Spannend ist die Lage bei Meta. Der gebeutelte Tech-Konzern hat am Wochenende massiven Stellenabbau angekündigt. Die Wall Street hatte auf Kostenersparnis gedrängt, bei den Quartalszahlen war man diesen Schritt allerdings noch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...