Die Kursrally an der New Yorker Wall Street stockt. Überraschend starke Umsätze im US-Einzelhandel im Oktober dämpften Marktexperten zufolge am Mittwoch die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei den Zinserhöhungen bald schon deutlich behutsamer vorgehen könnte.Der Dow Jones Industrial gibt im frühen Handel um 0,21 Prozent auf 33.521,61 Punkte nach. Damit bleibt der Index innerhalb der Spanne der vergangenen drei Tage. Nach einer Erholungsrally von rund 18,5 Prozent seit dem jüngsten Tief Mitte ...

