16. November 2022, Montreal, Quebec - Troilus Gold Corp. ("Troilus" oder das "Unternehmen", TSX: TLG; OTCQX: CHXMF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung (die "Vereinbarung") abgeschlossen hat, der zufolge Troilus zugestimmt hat, ein Paket von 1.824 Claims mit einer Fläche von etwa 985 Quadratkilometern (die "übertragenen Claims") im Rahmen eines Anlagenverkaufs (der "Verkauf") an eine Tochtergesellschaft von Sayona Mining Limited ("Sayona") zu verkaufen. Die übertragenen Claims umfassen keine der Claims, auf denen Troilus eine National Instrument 43-101-("NI 43-101") -konforme aktuelle Gold- und Kupferressourcenschätzung vorweisen kann, auf der seine vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA", Preliminary Economic Assessment) vom August 2020 basierte (der "Main Mineral Corridor"). Die übertragenen Claims umfassen auch keine Landflächen, wo Troilus in letzter Zeit die meisten Explorationsaktivitäten durchgeführt hat (siehe Abbildung 1). Die übertragenen Claims umfassen jedoch die Gebiete, auf denen sich derzeit die Lagerstätte Tortigny befindet, die an bestehende Konzessionsgebiete und Infrastrukturen von Sayona, einschließlich des Projekts Moblan, angrenzen (siehe Abbildung 1).

Als Gegenleistung für den Verkauf erhält Troilus 184.331.797 Stammaktien von Sayona, die bei Abschluss emittiert werden (die "Gegenleistungsaktien"), zu einem Preis von 0,217 CAD pro Gegenleistungsaktie, was einem Gesamtwert von 40 Millionen CAD entspricht. Als zusätzliche Gegenleistung erhält Troilus eine 2%ige NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Returns Royalty) auf alle Mineralprodukte aus den übertragenen Claims. Gleichzeitig mit dem Abschluss der Vereinbarung über die vorgenannte Transaktion hat Sayona zugestimmt, Stammaktien von Troilus ("Stammaktien") im Wert von etwa 4,8 Millionen CAD im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") zu zeichnen, wodurch sich Sayonas Beteiligung an Troilus auf etwa 9,26 % erhöht.

Justin Reid, CEO von Troilus, sagte: "Wir freuen uns, Sayona als Hauptaktionär begrüßen zu dürfen, der sich Investissement Quebec, seinem Partner auf dem Lithiumprojekt Moblan, anschließt. Der Verkauf betrifft Claims, die derzeit als nicht zum Kerngeschäft des Unternehmens gehörend betrachtet werden, da wir uns derzeit auf die Erschließung und Exploration gut definierter Ziele auf den 400 Quadratkilometern konzentrieren, die wir behalten haben, während wir gleichzeitig die Entwicklung des Projekts Troilus vorantreiben. In Anbetracht der Möglichkeit weiterer Entdeckungen und der vielversprechenden Beschaffenheit des übertragenen Geländes sind wir jedoch begeistert, durch eine 2%ige NSR- Lizenzgebühr weiterhin beteiligt zu sein. Wir freuen uns darauf, mit Sayona im Geiste der Zusammenarbeit und Kooperation als zukünftige Entwickler und Produzenten in dieser spannenden Region zusammenzuarbeiten. Nach Abschluss der Privatplatzierung und der Emission der Gegenleistungsaktien wird Troilus über Barmittel und börsengängige Wertpapiere verfügen, die uns in den kommenden Jahren eine hohe finanzielle Flexibilität bieten werden, während wir die Exploration, die technische Planung und die Genehmigungsverfahren weiter vorantreiben."

Brett Lynch, Managing Director und CEO von Sayona Mining, sagte: "Sayona freut sich, ein großer und langfristiger Aktionär von Troilus zu werden. Troilus und Sayona verfügen beide über für die Erschließung aufgeschlossene Projekte und eine bedeutende Infrastruktur in diesem Gebiet, was die Möglichkeit für große Synergien bietet, von denen beide Unternehmen in Zukunft profitieren werden. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Team von Troilus und sehen in unserer Investition und dem Landerwerb eine große Chance, während wir das Moblan-Projekt entwickeln und erweitern."

Vorteile für Troilus-Aktionäre

- Erhebliche Wertsteigerung für Troilus-Aktionäre - Freisetzung eines beträchtlichen Wertes im Austausch gegen ein nicht zum Kerngeschäft gehörendes Landpaket;

- Diese Transaktion ermöglicht es dem Unternehmen, seine technischen Arbeiten weiter voranzutreiben, die sich auf den Main Mineral Corridor konzentrieren, der nicht Teil der übertragenen Claims ist;

- Aufrechterhaltung des Wachstumspotenzials - die übertragenen Claims sind nicht Gegenstand des Großteils der jüngsten Explorationsaktivitäten von Troilus; und

- Diese Transaktion ermöglicht eine Zusammenarbeit und technische/infrastrukturelle Synergien, die sowohl von Troilus als auch von Sayona als die vorrangigen Entwicklungsprojekte innerhalb des Grünsteingürtel Frotêt Evans anerkannt werden.

Abbildung 1: Übertragene Claims und ausgeschlossene Claims

Bedingungen der Vereinbarung

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Sayona 184.331.797 Gegenleistungsaktien im Wert von 40 Millionen CAD zu einem Ausgabepreis von 0,217 CAD pro Gegenleistungsaktie (der "Ausgabepreis") an Troilus ausgeben. Die Gegenleistungsaktien werden in Australien uneingeschränkt und frei gehandelt und unterliegen lediglich den Handelsbeschränkungen, die durch die geltenden regulatorischen und/oder Wertpapiergesetze für den Handel in Kanada auferlegt werden.

Darüber hinaus wurde Troilus eine 2%ige NSR-Lizenzgebühr auf alle aus den übertragenen Claims stammenden Mineralprodukte gewährt. Sayona hat das Recht, 100 % der NSR-Lizenzgebühr für 20 Millionen CAD in bar zurückzukaufen, und zwar jederzeit ab dem Datum, das 30 Tage vor dem ersten Beginn der kommerziellen Produktion auf einem der übertragenen Claims liegt. Der Zahlungspflichtige der Lizenzgebühr ist der Inhaber der übertragenen Claims.

Privatplatzierung

Zusätzlich zu den vorgenannten Gegenleistungen hat sich Sayona im Rahmen der Privatplatzierung bereit erklärt, 9.883.163 Stammaktien zu einem Preis von 0,49 CAD pro Aktie zu zeichnen, was Troilus einen Bruttoerlös von insgesamt 4.842.749,87 CAD einbringt. Nach Abschluss der Privatplatzierung wird Sayona voraussichtlich etwa 9,26 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien halten, einschließlich der Stammaktien, die es bereits besitzt. In Verbindung mit der Privatplatzierung werden Sayona bestimmte Beteiligungsrechte eingeräumt, um seinen Aktienanteil aufrechtzuerhalten, solange es diesen Anteil bei oder über 5 % hält.

Die Privatplatzierung unterliegt noch den geltenden behördlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange und der Verfügbarkeit einer Ausnahmegenehmigung für Privatplatzierungen gemäß dem australischen Wertpapiergesetz.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf und der Privatplatzierung für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Aufschiebende Bedingungen und Abschlussdatum

Der Verkauf und die Privatplatzierung unterliegen bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen endgültigen Genehmigungen durch die TSX in Bezug auf die Privatplatzierung. Es wird erwartet, dass der Abschluss des Verkaufs und der Privatplatzierung kurz nach dieser Ankündigung erfolgen wird.

Berater und Rechtsbeistand

Cormark Securities Inc. fungiert als Finanzberater von Troilus und Cassels Brock & Blackwell LLP fungiert als Rechtsbeistand von Troilus.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Kyle Frank, P.Geo., Explorationsmanager, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 geprüft und genehmigt. Herr Frank ist ein Angestellter von Troilus und steht gemäß NI 43-101 in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. ist ein in Kanada ansässiges Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf den systematischen Ausbau und die Risikominimierung der ehemaligen Gold- und Kupfermine Troilus im Hinblick auf die Errichtung eines Produktionsbetriebs konzentriert. Zwischen 1996 und 2010 wurden aus der Mine Troilus mehr als 2 Millionen Unzen Gold und knapp 70.000 Tonnen Kupfer gefördert. Troilus befindet sich in der erstklassigen Bergbauregion Quebec, Kanada, wo das Unternehmen nach Abschluss des Verkaufs eine Landfläche von 435 km² im Grünsteingürtel Frotêt-Evans besitzen wird. Seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2017 konnte durch eine kontinuierlich erfolgreiche Exploration das enorme Größenpotenzial des Goldsystems auf dem Projektgelände mit einem enormen Mineralressourcenwachstum freigelegt werden. Das Unternehmen forciert derzeit seine technischen Studien, nachdem eine im Jahr 2020 erstellte, solide PEA ergeben hat, dass das Projekt Troilus gute Chancen hat, sich zu einem erstklassigen kanadischen Gold- und Kupferproduktionsbetrieb zu entwickeln. Unter der Leitung eines erfahrenen Teams mit einer Erfolgsbilanz in der Minenerschließung ist Troilus auf bestem Weg, sich zu einem Vorzeigeprojekt in Nordamerika zu entwickeln.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über den erwarteten Abschluss des Verkaufs und der Privatplatzierung und deren Zeitpunkt, die erwarteten Vorteile des Verkaufs und der Privatplatzierung für die beteiligten Parteien und ihre Aktionäre, den Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktionen, die erwarteten behördlichen Genehmigungen, die zukünftigen Betriebsergebnisse, die Leistung und die Erfolge der an der Transaktion beteiligten Parteien, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse, das Wachstumspotenzial von Troilus und die Fähigkeit von Troilus zur Fortsetzung der technischen und sonstigen Aktivitäten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" bzw. "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "setzt fort", "nimmt an" bzw. "nimmt nicht an" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder an Aussagen erkannt werden, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "könnte", "können", "würden", "werden" oder "dürften". Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Tatsachen, die, wenn sie nicht zutreffen, dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Troilus wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem Troilus in Zukunft tätig sein wird. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem Währungsschwankungen, das globale Wirtschaftsklima, Verwässerung, Aktienkursvolatilität und Wettbewerb. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Troilus wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Ungewissheiten in Bezug auf die Erlangung aller behördlichen Genehmigungen; Risiken, dass die Vorteile der Transaktionen nicht realisiert werden; dass es keine Gewissheit gibt, dass das Explorationsprogramm zu einer Erweiterung der Mineralressourcen führt; Risiken und Unsicherheiten, die Mineralressourcenschätzungen inhärent sind; die Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf die Aktivitäten des Unternehmens (einschließlich und ohne Einschränkung auf seine Mitarbeiter und Lieferanten) und die Wirtschaft im Allgemeinen; die Auswirkungen der Erholung nach der COVID 19-Pandemie und deren Auswirkungen auf Gold und andere Metalle; Erhalt notwendiger Genehmigungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; zukünftige Mineralpreise; Unfälle, Arbeitskonflikte und -engpässe; Umwelt- und andere Risiken der Bergbaubranche, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Risiken und Ungewissheiten, die im jüngsten technischen Bericht und in anderen kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erörtert werden, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedar.com verfügbar sind. Obwohl Troilus versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Troilus verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

