HÖREN: http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/47 geht es vor allem über einen gefühlt (Risikohinweis) zu starken Absturz der Semperit-Aktie heute. Spannendes tut sich auch bei Marinomed und in den nächsten Tagen wohl auch bei der S Immo. European Lithium nenne ich deshalb "Wasser-Aktie", weil man als Aktionär permanent verwässert wurde. News gibt es zu Strabag und Kapsch, Research zu FACC, RBI, Rosenbauer und eben Semperit. Julia Kistner erwähnt im Börsepeople-Podcast Semperit in schönem Zusammenhang: ...

