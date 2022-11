Nach den neusten Zahlen des World Gold Council (WGC) haben Zentralbanken in den Monaten von Juli bis September massiv in Gold investiert, um ihre inflationssicheren Anlagemöglichkeiten weiter auszubauen. Allerdings verhielten sich viele Anleger zurückhaltend.Die neu veröffentlichten Daten des WGC zeigen uns, dass Zentralbanken von Juli bis September eine Rekordmenge von 399 Tonnen Gold im Wert von rund 20 Mrd. US-Dollar kauften. Dagegen verhielten sich viele Anleger zurückhaltend. Aufgrund der in den letzten Monaten gestiegenen Inflation ergaben sich andere ...

