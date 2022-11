Experten betonen die Bedeutung von Investitionen in Cybersicherheit zu Beginn des Entwicklungszyklus, Kommunikation und KI-gestützte Sicherheitstools

SAN ANTONIO, Texas, Nov. 16, 2022 (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat in Verbindung mit dem Cybersecurity Awareness Month am 25. Oktober in San Antonio, Texas (USA), einen Cloud Talk Live Cybersecurity Summit 2022 veranstaltet. An den Gesprächen, die weltweit übertragen wurden, nahmen CISOs und Sicherheitsverantwortliche von Rackspace, iHeartRadio und Cloudflare teil, wobei über 500 Zuhörer persönlich teilnahmen und per Live-Stream aus der ganzen Welt zugeschaltet waren.



Zu den Sicherheitsexperten gehörten Jeff Deverter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology; Janet Heins, Chief Information Security Office bei iHeartMedia; Karen O'Reilly-Smith, Chief Security Officer bei Rackspace Technology; Gary Alterson, Vice President of Security Services bei Rackspace Technology; und Kenny Johnson, Product Manager bei Cloudflare.

"Wir werden weiterhin sehen, dass Unternehmen neue Sicherheitsfunktionen entwickeln, die sich auf KI und Analytik konzentrieren", so Gary Alterson, Vice President of Security Services bei Rackspace Technology. "Obwohl die Technologie eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Sicherheit spielt, nutzen die Gegner jedoch viele der gleichen Technologien, da sie immer raffinierter werden. Es liegt an uns in der gesamten Branche, weiterhin zu investieren, um einen Schritt voraus zu sein."

Rackspace setzt sich weiterhin dafür ein, seine Vordenkerrolle voranzutreiben und unterstützt Unternehmen bei der Stärkung ihrer Cybersicherheitsstrukturen. Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Cybersecurity Summit gehören:

Kommunikation des Wertes von Sicherheit an die Unternehmensleitung - Für die meisten Unternehmen ist Sicherheit kein Umsatzfaktor, sondern eher ein Kostenfaktor. Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass es wichtig ist, die Bedeutung kontinuierlicher Investitionen in die Sicherheit gegenüber der Führungsetage und anderen Führungskräften zu betonen.

- Für die meisten Unternehmen ist Sicherheit kein Umsatzfaktor, sondern eher ein Kostenfaktor. Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass es wichtig ist, die Bedeutung kontinuierlicher Investitionen in die Sicherheit gegenüber der Führungsetage und anderen Führungskräften zu betonen. Keine Krise ungenutzt verstreichen lassen - Nutzen Sie reale Sicherheitsvorfälle zur Durchführung von Red-Teaming- und Tabletop-Übungen, die zur Entwicklung von Best Practices und verbesserten Prozessen und Verfahren führen können.

- Nutzen Sie reale Sicherheitsvorfälle zur Durchführung von Red-Teaming- und Tabletop-Übungen, die zur Entwicklung von Best Practices und verbesserten Prozessen und Verfahren führen können. Verlagerung der Sicherheit im Entwicklungszyklus nach links - Heutzutage arbeiten Sicherheitsexperten in einer Welt des Aftermarkets und werden in der Regel gebeten, Anwendungen nachträglich zu sichern. Unternehmen sollten sich darauf konzentrieren, Entwicklern bei der Anwendung von Sicherheitsprozessen zu helfen und sie mit den richtigen Tools und Leitplanken zur Unterstützung der Entwicklungszyklen auszustatten.



