Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Semperit -9,64% auf 20,15, davor 4 Tage im Plus (7,47% Zuwachs von 20,75 auf 22,3), DO&CO -0,96% auf 82,2, davor 4 Tage im Plus (4,14% Zuwachs von 79,7 auf 83), voestalpine -2,63% auf 25,22, davor 4 Tage im Plus (6,15% Zuwachs von 24,4 auf 25,9), ATX Prime -1,16% auf 1597,76, davor 4 Tage im Plus (2,45% Zuwachs von 1577,89 auf 1616,55), ATX-1,16% auf 3187,11, davor 4 Tage im Plus (2,52% Zuwachs von 3145,19 auf 3224,43), ATX TR -1,16% auf 6725,2, davor 4 Tage im Plus (2,52% Zuwachs von 6636,75 auf 6803,97), Rosenbauer+2,85% auf 32,5, davor 4 Tage im Minus (-6,78% Verlust von 33,9 auf 31,6), Lenzing -2,84% auf 68,4, davor 3 Tage im Plus (4,45% Zuwachs von 67,4 auf 70,4), Erste Group -0,86% auf 28,81, davor 3 Tage im Plus (3,45% Zuwachs von 28,09 auf ...

