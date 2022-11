Tagesausblick für 17.11.: Gewinnmitnahmen beim DAX. Autoaktien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Ganz überraschend kam der heutige Rücksetzer an den Aktienmärkten nicht. Schließlich haben DAX, CAC40 und EuroStoxx50 eine starke Rally hinter sich und in den zurückliegenden Tagen ließ das Aufwärtsmomentum deutlich nach. So sorgten Gewinnmitnahmen heute für Kursverluste bei den drei Indizes zwischen 0,6 und 1,0 Prozent. Der Trend bleibt jedoch weiterhin aufwärtsgerichtet. Morgen werden Inflationszahlen aus Europa und Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet. Möglicherweise können sie Impulse geben.

Der Inflationsdruck ließ heute deutlich nach. Dies spiegelte sich an der Entwicklung an den Anleihemärkten wider. So gab die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bis auf zwei Prozent nach. In den USA setzte sich der Abwärtstrend bei den langfristigen Renditen ebenfalls fort. Edelmetalle wie Gold, Palladium, Platin und Silber konnten heute von dieser Entwicklung jedoch nicht profitieren. Trotz eines stärker als erwarteten Rückgangs der US-Öllagerbestände büßte der Ölpreis heute erneut ein. Die Unterstützung bei 91,30 konnte Brent Crude Oil gleichwohl noch verteidigen.

Unternehmen im Fokus

CureVac meldete für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang sowie Verluste in dreistelliger Millionenhöhe. Der Biotech-Konzern arbeitet gemeinsam mit GlaxoSmithKline weiterhin an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs der zweiten Generation. Ergebnisse der Phase-1-Studien soll es im ersten Quartal 2023 geben. Die Aktie konnte dennoch um knapp fünf Prozent zulegen. Der Arzneimittelhersteller Dermapharm konnte im dritten Quartal den Umsatz deutlich steigern. Aufgrund von Abschreibungen gab der Gewinn jedoch nach. Die Widerstandsmarke bei EUR 45,20 bleibt dennoch bestehen. Fitch hat den Ausblick bei Fresenius und Fresenius Medical Care auf negativ gesenkt. Beide Aktien schlossen mit leichten Verlusten. Das Zahlenwerk von Siemens Energie wurde wie erwartet von Aufwendungen für den Rückzug aus Russland und Problemen der Tochter Siemens Gamesa belastet. Siemens Energy strebt derzeit die Übernahme der restlichen Anteile an Siemens Gamesa an, um die Restrukturierung zügiger voranzubringen. Zudem stimmt das gut gefüllte Auftragsbuch vorsichtig optimistisch. Seit dem Tief Mitte Oktober 2022 legte die Aktie bereits über 40 Prozent zu.

In USA waren in den ersten Handelsstunden die Aktien von Electronic Arts, Kraft Heinz und Pepsi Co gefragt. Die gestern noch stark gestiegenen Halbleiteraktien AMD und Micron Technologies sowie Lucid, PayPal und Zoom büßten hingegen deutlich ein.

Morgen melden unter anderem Alibaba, Applied Materials, Burberry, CTS Eventim,Siemens und ThyssenKruppfinale Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal. MorphoSys lädt zu einer Telefonkonferenz zum jüngsten Quartalsergebnis und General Motors sowie MTU Aero Engines laden jeweils zum Investorentag. Der europäische Automobilverband ACEA wird morgen Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen im Oktober veröffentlichen. Damit rücken die Aktien von BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis und VW in den Fokus.

Wichtige Termine

Bis 18. November - Klimagipfel in Sharm El-Scheich (Ägypten); G20-Gipfel

Deutschland: Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigen-zahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), Q3

Deutschland: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), September 2021

Eurozone: Verbraucherpreise, Oktober, endgültig

Rede von FED-Präsidenten von Atlanta, Bostic vor der Metro Atlanta Chamber 2022 Annual Meeting

USA: Industrieindex Philly Fed, November

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW45

USA: Wohnbaubeginne, Oktober

Rede von FED-Präsidentin von Cleveland Mester vor der Hybrid Financial Stability Conference 2022 zum Thema "Frontier Risks, a New Normal, and Policy Challenge"

FED-Präsident von Minneapolis Kashkari nimmt an einer Podiumsdiskussion mit dem Gouverneur des Federal Reserve Board Jefferson auf der Minneapolis Fed's Fall 2022 Institute Research Conference teil

FED-Präsident von Minneapolis Kashkari nimmt an einer Diskussion vor dem Minnesota Chamber of Commerce 2022 Economic Summit teil

Chicago FED organisiert Online-Ereignis "Macroeconomics and Monetary Policy: Celebrating the Contributions of Charlie Evans"

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.430/14.650/14.900 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.930/13.200/13.450/13.700/13.920/14.100/14.200 Punkte

Der DAX gab im Tagesverlauf etwas nach. Im Bereich von 14.200 Punkten meldeten sich die Bullen allerdings und schoben den Leitindex bis Handesschluss auf knapp 14.250 Punkte. Damit bewegte sich der Index in der Range der zurückliegenden beiden Handelstage. Neue Impulse kommen frühestens bei einem Ausbruch aus der Range. Bei einem Ausbruch über die Widerstandsmarke von 14.430 Punkte besteht die Chance auf eine Aufwärtsbewegung bis 14.650 Punkte. Kippt der Index hingegen unter 14.200 Punkte ist mit einer Konsolidierung bis 14.100 Punkte zu rechnen.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 09.07.2021 - 16.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.11.2014 - 16.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Faktorzertifikate Long auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB9WK8 17,31 15 13.421,585152 13.900,735742 Open End DAX HB9WK6 17,53 10 12.942,285032 13.661,87608 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.11.2022; 17:55 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HC15L4 2,29 -15 15.336,422041 14.856,392031 Open End DAX HC01NL 3,53 -10 15.815,722161 15.096,106803 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.11.2022; 17:55 Uhr

