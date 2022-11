ON Semiconductor-Aktie auf Allzeithoch: Was die Charttechnik jetzt sagt von Karen SzolaDer Kurs des US-Chipherstellers markierte am Dienstag, 15. November, ein neues Allzeithoch bei 77,28 US-Dollar - ein klassisches Kaufsignal aus dem Blickfeld der Technischen Analyse. Auch wenn es im heutigen Handel und eventuell auch in den kommenden Tagen zu Rücksetzern kommt, so dient dies in der Regel zum Abbau der überhitzten Indikatoren. Denn davon unberührt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...