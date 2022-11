Peking (ots/PRNewswire) -Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, nahm am Dienstag an einer von Indonesiens First Lady Iriana Joko Widodo organisierten Veranstaltung für die Ehepartner der Staats- und Regierungschefs teil, die zum G20-Gipfel auf Bali (Indonesien) zusammentrafen.Peng sah sich zusammen mit den Ehepartnern anderer Staatsoberhäupter einen balinesischen Tanz an und es wurden Gruppenfotos gemacht.In Begleitung von Iriana sah sich Peng Ausstellungen von einheimischen Musikinstrumenten, Trachten, mit Rattan geflochtenen Gegenständen, Stickereien und Öko-Lebensmitteln an und versuchte, traditionelles indonesisches Kunsthandwerk aus Palmblättern herzustellen.Sie prägte auch das Logo des G20-Gipfels und Blumenmuster auf eine gewebte Tasche.Peng schätzte Indonesien für sein Konzept, das die Herstellung von Kunsthandwerk mit der Förderung von Frauen, der Armutsbekämpfung und dem Schutz der Umwelt verbindet.Peng erklärte, China und Indonesien könnten ihre Zusammenarbeit in den relevanten Bereichen verstärken, um durch die Entwicklung von Industrien zum Schutz der Umwelt und zur Linderung der Armut in der Region beizutragen.Video - https://www.youtube.com/watch?v=iszF79a6pGkView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-peng-liyuan-nimmt-an-einer-veranstaltung-fur-die-ehepartner-der-g20-staats--und-regierungschefs-teil-301680486.htmlPressekontakt:Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit,86-10-83949817,pr@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132379/5372236