Zuletzt sind die Börsen gut gelaufen und haben Anleger innerhalb kurzer Zeit große Gewinne gebracht. Doch nun könnte es an der Zeit sein, die Aktienrally zu verkaufen. "Anleger sollten vorsichtig sein", schrieb Lauren Goodwin, Ökonomin und Portfoliostrategin bei New York Life Investments. "Der Inflationsbericht vom Oktober war kein Wendepunkt für die Fed; es war nur ein hoffnungsvoller erster Schritt in diese Richtung." Denn aufgrund dieser geringeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...