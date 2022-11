Mit der neuen Games-for-Work-App in Microsoft Teams können Teilnehmende eines Meetings in vier verschiedenen Spieleklassikern gegeneinander antreten. Die Coronapandemie hat sich nicht nur durch die globale Übertragung einer Viruserkrankung ausgezeichnet, auch eine andere Sache hat sich unaufhaltsam mit ihr ausgebreitet: Videokonferenzen. Dass die teilweise schrecklich dröge sein können und oft in langen Stunden den Inhalt einer kurzen E-Mail vermitteln, ist mittlerweile zum Leidwesen vieler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...