PayPal-Aktionäre haben heute keinen Grund zu feiern. Der Grund dafür ist der Absturz der Aktie um rund zwei Prozent. 87,64X kostet damit nur noch 87,64 USD. Stehen die Bären jetzt dauerhaft auf der Kommandobrücke oder wie geht es weiter?

Kursverlauf von PayPal der letzten drei Monate.Für eine ausführliche PayPal-Analyse einfach hier klicken.

Trotz dieser Verluste bleibt die übergeordnete Charttechnik positiv. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. So reicht ein Plus von nur rund rund sechs bis zum 4-Wochen-Hoch. Diese wichtige Hürde liegt bei 92,62 USD. Jetzt geht es also um die Wurst.

