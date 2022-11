Erweiterung von Biopharma-Präzisionslösungen im Bereich der Immunonkologie

Lausanne, Schweiz/ACCESSWIRE/16. November 2022/Novigenix SA, ein führendes, datengestütztes Biotech-Unternehmen für Präzisionsmedizin, das immuno-transkriptomische Präzisionsonkologielösungen entwickelt und vermarktet, gab heute den erfolgreichen ersten Abschluss seiner Serie B-Finanzierungsrunde im Umfang von $20 Millionen mit Beteiligung bestehender und neuer Investoren bekannt.

Die Liquid Immuno-Transcriptomic (LITOseek)-Plattform von Novigenix bietet bisher unbekannte Einblicke in die molekularen Signalwege, die mit dem Entstehen von Krebs und deren Reaktion auf Therapie in Zusammenhang stehen. Das Unternehmen hat seinen einzigartigen Ansatz im Darmkrebs-Screening (CRC) validiert und bietet neue molekulare Erkenntnisse und prädiktive Algorithmen für die Patientenstratifizierung und -überwachung von Immuntherapien.

Dr. Miro Venturi, Mitglied des Board of Directors von Novigenix, sagte: "In der Onkologie besteht derzeit ein großer Bedarf an einer individualisierten Behandlung von Patienten auf der Grundlage ihrer spezifischen Immunsubtypen, um die Ergebnisse zu verbessern und die Entwicklung neuer Therapien zu beschleunigen. Die Novigenix-Plattform hat einen einzigartigen differenzierten Ansatz gezeigt, der zu einer effektiveren Patientenstratifizierung und Therapieüberwachung beitragen kann."

Der Erlös wird verwendet, um die klinische Validierung des NGS-basierten CRC-Screening-Assays der zweiten Generation von Novigenix für Flüssigbiopsie und die Entwicklung neuer Stratifizierungstests für Immuntherapie-Patienten zu beschleunigen. Die immuno-transkriptomischen krebsspezifischen Profile, die aus Blutproben gewonnen werden, werden mit multimodalen Informationen wie klinischen Patientendaten kombiniert, um das Ansprechen auf die Therapie zu Beginn der Studie vorherzusagen und um die Behandlung nach der Therapie zu überwachen.

"Wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung unserer langfristigen Investoren und freuen uns, neue Investoren in unserer wachsenden Aktionärsbasis willkommen zu heißen", sagte Dr. Brian Hashemi, Executive Chairman von Novigenix. "Diese Finanzierungsrunde wird die Erweiterung unserer onkologischen Präzisionslösungen für Biopharma-Anwendungen beschleunigen und die Entwicklung neuer Produkte auf unserer LITOseek-Plattform unterstützen, um die Patientenergebnisse zu verbessern."

Über Novigenix

Novigenix ist ein Biotech-Unternehmen für Präzisionsmedizin, das ein neues Verständnis der menschlichen Wirtsantwort auf Krebs und dessen Ansprechen auf die Therapie bietet. Das Unternehmen wurde mit der Vision gegründet, dass die Immuno-Transkriptomik beispiellose Fortschritte bei der Diagnose und Behandlung von Krebspatienten bedeuten und zu einer signifikanten Verbesserung der Gesundheitsversorgung führen werden. Die einzigartige Immuno-Transkriptomik-Plattform von Novigenix ermöglicht eine beschleunigte Identifizierung krankheitsspezifischer mRNA-Signaturen von Immunzellen, die in Kombination mit maschinellem Lernen und prädiktiven Algorithmen neue Einblicke in Krankheitsbeginn und -verlauf liefern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.novigenix.com

Über LITOseek

Die Liquid Immuno-Transcriptomic Sequencing Platform (LITOseek) von Novigenix, analysiert die Genexpressionsmodifikationen (mRNA-Signaturen), die durch die Immunantwort des Wirts auf verschiedene Auslöser, wie z. B. das Entstehen von Krebs, induziert werden. Krankheitsspezifische Algorithmen werden durch die Anwendung von Künstlicher Intelligenz auf mRNA-Signaturen von Patienten in Kombination mit klinischen und medizinischen Parametern entwickelt. Die LITOseek-Plattform wurde für die Entwicklung von Präzisionsonkologielösungen auf Basis des humanen Immuno-Transkriptoms unter kontinuierlicher Verbesserung von prädiktiven und adaptiven Algorithmen entwickelt und optimiert.

Ansprechpartner:

Novigenix

Dr. Brian Hashemi, Executive Chairman

Mobil: +41 78 809 85 44

E-Mail: brian.hashemi@novigenix.com

QUELLE: Novigenix SA

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68264Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68264&tr=1



