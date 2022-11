Linz, Österreich (ots/PRNewswire) -Daten zeigen, dass monolithische CMS ein Hindernis für Geschwindigkeit und Omnichannel-Strategien sindStoryblok (https://www.storyblok.com/), das führende Content-Management-System (CMS) im Jahr 2022, das sowohl Entwickler als auch Content-Teams in die Lage versetzt, bessere Content-Erlebnisse über alle digitalen Kanäle hinweg zu schaffen, gab heute die Ergebnisse seines Enterprise eCommerce Leader Report (2023 EMEA) (https://www.storyblok.com/lp/enterprise-cms-ecommerce-report-emea) bekannt.Der Bericht untersucht die Daten von 3.583 E-Commerce-Unternehmen in der EMEA-Region mit mehr als 100 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 10 Millionen US-Dollar.Die Daten zeigen, dass die fünf führenden monolithischen CMS in den Geschwindigkeits- und Leistungsbewertungen von Google Lighthouse schlecht abschneiden, wobei Websites, die auf diesen CMS aufgebaut sind, einen durchschnittlichen Leistungswert von maximal 34,6 erreichen. Diese niedrigen Werte wirken sich negativ auf die Reaktionsfähigkeit und die visuelle Stabilität aus, was die Nutzung von Websites erschwert und die Konversionsraten senkt.Einige weitere bemerkenswerte Ergebnisse des Berichts sind:- Mit steigendem Traffic verwenden E-Commerce-Unternehmen eher mehrere CMS, wobei der durchschnittliche monatliche Traffic derjenigen, die ein CMS verwenden, bei 2.678.933 und derjenigen, die zwei CMS verwenden, bei 4.303.393 Aufrufen liegt. Dies führt zu isolierten Inhalten, die ein Hindernis für das Omnichannel-Marketing darstellen.- Das Hinzufügen von Inhalten in einer zweiten Sprache erhöht die Wachstumsrate des Datenverkehrs erheblich: Das Hinzufügen von ein bis drei zusätzlichen Sprachen kann zu einer Steigerungsrate von bis zu 26 % in einem 3-Monats-Zeitraum und von 24 % in einem 6-Monats-Zeitraum führen.- Die Top 5 der monolithischen CMS schneiden alle in Bezug auf Time To Interactive mit 9,5 bis 13,3 Sekunden schlecht ab.- Die beliebtesten Frontend-Technologien sind: Nr. 1 React, Nr. 2 Vue, Nr. 3 Angular.- Die gängigsten E-Commerce-Plattformen sind: Nr. 1 Magento, Nr. 2 Salesforce Commerce Cloud, Nr. 3 Shopify."Monolithische CMS hindern E-Commerce-Unternehmen daran, die digitalen Erlebnisse zu ermöglichen und weiterzuentwickeln, die Kunden sich wünschen", sagt Dominik Angerer, Mitbegründer und CEO von Storyblok. "Headless-Content-Management ermöglicht nicht nur eine drastisch höhere Geschwindigkeit und Leistung, sondern eröffnet auch unendliche Möglichkeiten für die Kanäle, über die man seine Kunden erreichen kann."Ressourcen- Laden Sie den Enterprise eCommerce Leader Report (2023 EMEA) herunter, um die vollständigen Ergebnisse zu sehen: https://www.storyblok.com/lp/enterprise-cms-ecommerce-report-emea.- Erfahren Sie mehr über Storyblok: https://www.storyblok.com- Pressemappe von Storyblok anzeigen: https://www.storyblok.com/press- Siehe Fallstudien: https://www.storyblok.com/case-studiesInformationen zu Storyblok Storyblok, das führende Content-Management-System (CMS) im Jahr 2022, ermöglicht es Entwicklern und Content-Teams, bessere Content-Erlebnisse über alle digitalen Kanäle zu schaffen.Storyblok verbessert das Nutzererlebnis durch erstklassige Leistung, Sicherheit, optimiertes Omnichannel-Storytelling und robuste Personalisierung. Ermöglichen Sie es Content-Teams, Inhalte intuitiv und unabhängig zu erstellen und zu verwalten - mit visueller Drag-and-drop-Bearbeitung, benutzerdefinierten Arbeitsabläufen für die Zusammenarbeit und einem erstklassigen Digital-Asset-Manager. Ermöglichen Sie Entwicklern, mit der Headless-CMS-Architektur von Storyblok alles zu erstellen, mit allem zu integrieren und überall zu veröffentlichen.Führende Marken wie Adidas, T-Mobile, Renault und Marc O'Polo nutzen Storyblok, um ihr digitales Storytelling zu gestalten.Lesen Sie auf www.storyblok.com, warum Storyblok von G2 zur Nr. 1 unter den CMS des Jahres 2022 ernannt wurde, und folgen Sie Storyblok auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/storyblok) und Twitter (https://www.twitter.com/storyblok).brandon.watts@storyblok.comPressekontakt:Brandon Wattsbrandon.watts@storyblok.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bericht-enthullt-dass-europaische-e-commerce-unternehmen-mit-schlechter-website-performance-zu-kampfen-haben-301680571.htmlOriginal-Content von: Storyblok, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166827/5372246