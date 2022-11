OnProcess, ein weltweit wegweisender Vorreiter bei globalen zirkulären Wertschöpfungsketten für Dienstleistungen, meldete heute das frühzeitige Release des neuen Tools für Analytik und intelligente Orchestrierung, Agora DSI. Agora DSI (kurz für Dynamic Service Insight) bietet einen einzigartigen und vernetzten Überblick über den Lebenszyklus eines Serviceteils. Es hilft Unternehmen, wertvolle Einblicke in die Planungs-, Bereitstellungs- und Rückgewinnungsstufen der Service-Lieferkette zu gewinnen und zeigt mögliche Probleme auf, die gelöst werden müssen, bevor sie einen kritischen Zustand erreichen.

Agora DSI seamlessly integrates with existing data infrastructure, captures valuable information, and provides valuable insights, all in a single, easy-to-use application. (Photo: Business Wire)

Obwohl es im digitalen Zeitalter für den Erfolg von entscheidender Bedeutung ist, Daten über die gesamte Dienstleistungslieferkette hinweg verstehen zu können, geben die vorhandenen Systeme und Prozesse nur selten die richtigen Antworten. Da die verschiedenen Systeme oft nicht miteinander verknüpft und isoliert voneinander sind und manuelle Prozesse immer noch weit verbreitet sind, sind echte Sichtbarkeit und Einblicke in die Effizienz für die meisten schlicht keine Option. Agora DSI geht darauf ein, denn es lässt sich nahtlos in die bestehende Dateninfrastruktur einbinden, erfasst wertvolle Informationen und liefert wertvolle Erkenntnisse und das alles in einer einzigen, einfach zu bedienenden Anwendung.

Anknüpfend an die Plattform OnProcess Agora, integriert, transformiert und organisiert Agora DSI Daten aus externen Systemen mithilfe der Dynama Data Factory der cloudbasierten grundlegenden Ebene von Agora. Diese Daten werden dann von der Radia Intelligence Engine von Agora verarbeitet, die mittels fortschrittlicher Analytik, künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) Einblicke in Echtzeit bereitstellt. Diese Einblicke werden dann in einer Reihe von Anwendungsmodulen visualisiert, die an die Orchestrierungsschicht von Agora anknüpfen.

"Service ist inzwischen der Schauplatz mit Blick auf Wettbewerbsvorteile und die Unternehmen, die hier am besten abschneiden, indem sie die Probleme ihrer Kunden nahtlos lösen und den größten Wert ermöglichen, werden die Gewinner sein. Indem operative KPIs und Probleme, wenn oder sogar bevor sie auftreten, in Echtzeit sichtbar gemacht werden, erschließt Agora DSI ganz neue Möglichkeiten für Effizienz und Wert in den Service-Lieferketten unserer Kunden", sagte Oliver Lemanski, CEO von OnProcess.

Agora DSI ist zurzeit begrenzt verfügbar (Early-Access-Release); die vollständige Einführung und allgemeine Verfügbarkeit des Produkts ist für Februar 2023 geplant.

Wenn Sie weitere Informationen über das Early-Access-Programm Agora DSI, OnProcess Agora, Agora Recover oder eine Vorführung wünschen, besuchen Sie bitte www.onprocess.com.

Über OnProcess

OnProcess liefert Technologien und Dienstleistungen zur Unterstützung der weltweiten zirkulären Service-Lieferketten. Mit den Managed Services und der Expertise rund um digitale Transformation, die Prozesse rationalisieren, den Customer Lifetime Value maximieren und "zirkuläre" Nachhaltigkeitsziele verbessern, ist OnProcess ein Berater, dem viele weltweit führende Computer-, Netzwerk-, Medizintechnik-, Wireless-, Telekommunikations- und IT-Unternehmen vertrauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.onprocess.com.

