Las Vegas (ots/PRNewswire) -SEVENPOINTONE gab heute bekannt, dass es mit dem CES® 2023 Innovation Award (https://ces.tech/Innovation-Awards/Honorees.aspx) für AlzWIN, einer innovativen KI-betriebenen Früherkennungslösung für Demenz und kognitive Beeinträchtigung, ausgezeichnet wurde. Die Lösung ist einfach und schnell anwendbar. Es ist so einfach wie zwei Minuten lang mit einem Smartphone zu sprechen; dann erkennt AlzWIN den Status der kognitiven Beeinträchtigung des Benutzers, indem es seine verbale Geläufigkeit und sein semantisches Gedächtnis analysiert.Unterstützt durch 12-jährige Forschung und Entwicklung hat sich sein patentierter Algorithmus in mehreren von Experten begutachteten Publikationen, klinischen Studien und Pilotprojekten als effektiv und zuverlässig erwiesen. AlzWIN wurde für die routinemäßige Bewertung der kognitiven Fähigkeiten entwickelt und soll zu einem leicht zugänglichen Instrument für die Gesundheit des Gehirns werden, das die kognitive Beeinträchtigung einer Person regelmäßig überwacht und dabei hilft, frühzeitig auf ungewöhnliche Veränderungen zu reagieren.Evan Lee, CEO von SEVENPOINTONE, sagte: "Älter werden ist für die nächsten 30 Jahre ein festgelegtes Thema weltweit und Demenz wird immer mehr zu einem globalen Gesundheitsproblem. Obwohl die einzige bekannte Maßnahme darin besteht, die Krankheit "frühzeitig zu erkennen und zu behandeln", werden 91 % der demenzkranken Senioren in den USA nicht diagnostiziert. Warum? Wir glauben, dass dies daran liegt, dass es kein einfaches, zugängliches und erschwingliches Messgerät wie eine Waage für kognitive Beeinträchtigung oder Gehirngesundheit gibt. AlzWIN ist bestrebt, so etwas wie die zugängliche Lebenshilfe für kognitive Gesundheit zu sein. Wir glauben, dass es ein neues Paradigma im Kampf gegen Demenz setzen kann, indem es Senioren ermöglicht, ihre kognitive Gesundheit zu verfolgen und früher auf ungewöhnliche Veränderungen zu reagieren."Das Unternehmen wird an einem Stand auf der CES 2023 ausstellen, um seine Lösungen für Demenz und Depression zu präsentieren und sich mit potenziellen strategischen Partnern zu treffen.Evan fügte hinzu: "Wir sind sehr stolz darauf, den CES Innovation Award zu erhalten. Dies ist der Beginn einer globalen Expansion unserer Präsenz in der alternden Welt. Wir haben erfolgreich mit relevanten Partnern zusammengearbeitet, darunter Behörden, Versicherungen, digitale Unternehmen, Universitäten und Pharmaunternehmen. Auf der CES 2023 treffen wir uns mit unseren bestehenden und neuen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten können, um das globale Problem anzugehen, von dem jeder weiß, dass es kommen wird."Informationen zum Unternehmen SEVENPOINTONESEVENPOINTONE ist ein digitales Gesundheitsunternehmen, das verschiedene Lösungen mit KI- und VR-Technologien für demenz- und depressionsbezogene Probleme entwickelt. Das Unternehmen besitzt neun registrierte Patente und baut erfolgreiche Partnerschaften mit öffentlichen und privaten Akteuren in Asien auf.