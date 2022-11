Bei Eissalaten herrschten inzwischen spanische Abladungen vor. Einheimische Offerten hatten nur noch in München eine gewisse Bedeutung. Anfangs gab es in Köln noch niederländische Produkte und zum Ende der Woche tauchten in Berlin erste italienische auf; beide Herkünfte spielten insgesamt aber keine große Rolle. 6er Endivien aus Italien. Quelle: © BLE Generell...

