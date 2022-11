Wie in den Wochen zuvor verliefen die Geschäfte in einem sehr ruhigen Rahmen. Die Verfügbarkeit genügte, um den Bedarf zu decken. Preisliche Korrekturen waren daher selten. Lediglich Köln berichtete von leichten Verteuerungen. Dominiiert wurde das Sortiment wie zu diesem Saisonzeitpunkt gewohnt von einheimischen Offerten. Französische Produkte trafen vor allem in...

